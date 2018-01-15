Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 0,5 п.п., до 9,75% с симметричным коридором колебаний +/-1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев.

"Напомню, что еще год назад в январе 2017 года базовая ставка составляла 12%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции", - сказал Акишев.

После данного решения курс доллара в Казахстане упал с 330 до 327 тенге.