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МВФ: Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП

МВФ: Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить от 0,2% до 7% мирового ВВП. В некоторых странах экономика может снизиться на 8-12%.
Финансы
16 января 2023 г. 09:46
МВФ: Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП

Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить от 0,2% до 7% мирового ВВП. В некоторых странах экономика может снизиться на 8-12%.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

По данным МВФ, глобальные потоки товаров и капитала выровнялись после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Однако пандемия коронавируса и боевые действия в Украине "стали дополнительным испытанием для международных отношений и усилили скептицизм в отношении преимуществ глобализации".

Эксперты отмечают, что углубление торговых связей привело к значительному сокращению масштабов бедности в мире, при этом принося пользу потребителям с низким доходом в странах с развитой экономикой. Однако ограничения трансграничной миграции грозят лишить принимающие страны "ценных навыков" и сократить денежные переводы в страны происхождения мигрантов. Кроме того, снижение потоков капитала сократит прямые иностранные инвестиции, а отказ от международного сотрудничества "создаст риски для обеспечения жизненно важных глобальных общественных благ".

В фонде считают, что "чем глубже фрагментация, тем выше затраты", а технологическое разделение значительно увеличит потери от торговых ограничений. Страны с низким уровнем дохода будут подвержены наибольшему риску, так как мировая экономика перейдет к "финансовой регионализации" и "фрагментированной глобальной платежной системе". "При меньшем разделении рисков на международном уровне (фрагментация) может привести к более высокой макроэкономической волатильности, более серьезным кризисам и большему давлению на национальные резервы", - добавили эксперты.

МВФ предупреждал, что боевые действия в Украине, повышение процентных ставок регуляторами в развитых странах и последствия пандемии COVID-19 могут спровоцировать замедление роста мирового ВВП в 2023 году. В октябре фонд понизил оценку роста глобального ВВП с 2,9% до 2,7% и отмечал, что показатель может еще снижаться.

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Версия на английском языке IMF says fragmentation could cost global economy up to 7% of GDP

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