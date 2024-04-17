МВФ: Госдолг США в текущем году превысит 123% ВВП

Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году.

Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году.

Как передает Report, это следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга США вырастет до 123,3% ВВП по сравнению с 122,1% в 2023 году.

В 2025 году показатель увеличится еще сильнее и составит 126,6%, после чего продолжит расти и достигнет уровня 133,9% ВВП в 2029 году.