О нас

Министр финансов: Доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан

Министр финансов: Доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан В Азербайджане доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан.
Финансы
10 ноября 2022 г. 14:48
Министр финансов: Доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан

В Азербайджане доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения государственного бюджета на 2023 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре.

Отвечая на вопрос о предоставлении льготной ипотеки работникам культуры, министр сказал, что предложение должно быть проанализировано: "Сегодня доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан. Мы не можем бесконечно ее расширять", - сказал Шарифов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Minister of Finance: Access to preferential mortgage covers large group
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Güzəştli ipotekaya çıxış imkanları kifayət qədər böyük təbəqəni əhatə edir"

Самое важное

Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
10 ноября 2022 г. 14:18
Президент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
10 ноября 2022 г. 13:18
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
10 ноября 2022 г. 11:59
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
8 ноября 2022 г. 19:47
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi