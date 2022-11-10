Министр финансов: Доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан

В Азербайджане доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан.

В Азербайджане доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения государственного бюджета на 2023 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре.

Отвечая на вопрос о предоставлении льготной ипотеки работникам культуры, министр сказал, что предложение должно быть проанализировано: "Сегодня доступ к льготной ипотеке имеет довольно широкая категория граждан. Мы не можем бесконечно ее расширять", - сказал Шарифов.