Министр финансов: Активы ГНФАР вернулись к прежнему уровню

Активы фонда вернулись к прежнему уровню

В текущем году доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) сократятся.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, активы фонда вернулись к прежнему уровню.

"Правительство считает, что увеличение расходов более целесообразно. Именно поэтому расходы госбюджета увеличиваются примерно на 600 млн манатов”, - отметил он.

"Учитывая сложившиеся в настоящее время особые условия, временное прекращение действия бюджетного правила имеет важное значение", - добавил С.Шарифов.