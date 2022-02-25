Министр экономики: Наши валютные резервы опережают импорт в 4,6 раза

"Стратегические валютные резервы Азербайджана, которые считаются экономической подушкой безопасности, достигли 53 млрд долларов".
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”, проводимого в видеоформате Государственной налоговой службой при Министерстве экономики с участием предпринимателей.
"Это составляет 90,6% стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) страны в прошлом году, опережает импорт в 4,6 раза и имеет особое значение для экономической независимости", - добавил министр.
М.Джаббаров также отметил, что решения, принятые в направлении индустриализации страны, создания промышленных зон показывают предварительные результаты: "В прошлом году добавленная стоимость в ненефтяной промышленности увеличилась на 1,8%, в том числе около 22% в ненефтяной нефтеперерабатывающей промышленности. Увеличение удельного веса ненефтяной промышленности в ВВП страны остается нашей стратегической целью, и мы продолжим следить за этими показателями в ближайшие годы".