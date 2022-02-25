Министр экономики: Наши валютные резервы опережают импорт в 4,6 раза

"Стратегические валютные резервы Азербайджана, которые считаются экономической подушкой безопасности, достигли 53 млрд долларов".

"Стратегические валютные резервы Азербайджана, которые считаются экономической подушкой безопасности, достигли 53 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”, проводимого в видеоформате Государственной налоговой службой при Министерстве экономики с участием предпринимателей.

"Это составляет 90,6% стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) страны в прошлом году, опережает импорт в 4,6 раза и имеет особое значение для экономической независимости", - добавил министр.

М.Джаббаров также отметил, что решения, принятые в направлении индустриализации страны, создания промышленных зон показывают предварительные результаты: "В прошлом году добавленная стоимость в ненефтяной промышленности увеличилась на 1,8%, в том числе около 22% в ненефтяной нефтеперерабатывающей промышленности. Увеличение удельного веса ненефтяной промышленности в ВВП страны остается нашей стратегической целью, и мы продолжим следить за этими показателями в ближайшие годы".