Министр: Договоренности по ОПЕК+ выполняются за счет экономических потерь

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на конференции "Налоговая система в постпандемический период"

2020 год стал годом глобальных вызовов как для мира, так и для Азербайджана. Пандемия вызвала экономический спад во всем мире, и ВВП Азербайджана снизился на 4,3%.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на конференции "Налоговая система в постпандемический период".

По словам Джаббарова, Азербайджан взял на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

"Выполнение этого обязательства обошлось за счет очевидных экономических потерь. В течение 2020 года по поручению главы государства была оказана поддержка национальной экономике и предпринимателям. В прошлом году предпринимателям была оказана поддержка в размере 358 млн манатов. Выдано льготных кредитов на 115 млн манатов”.