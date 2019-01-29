Международный Банк Азербайджана запускает кредитную кампанию для работников таможенной службы

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана дал старт новой кредитной кампании, приуроченной ко Дню работников таможенной службы – 30 января. В рамках кампании работники таможенной службы, являющиеся владельцами зарплатных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 20 000 манатов

манатов Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

месяцев Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%

/ начиная с 23% Кредиты до 15000 манатов выдаются без поручителя

манатов выдаются без поручителя Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 29 января по 1 февраля.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшее филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной карты на номер короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный Центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.