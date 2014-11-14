Лебедев: Нельзя отрицать влияние колебаний рубля на экономики стран СНГ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Нельзя отрицать влияние колебаний курса рубля на экономики стран СНГ. Об этом заявил Report Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Говоря о возможном влиянии падения рубля на экономику Азербайджана, глава Исполкома СНГ заявил, что верит в солидный экономический потенциал Азербайджана: "Убежден, что Азербайджан сможет преодолеть эти колебания. Здесь даже больше, я бы сказал, влияет падение цен на нефть. И Азербайджан и Россия в этом плане подвержены этому воздействию, но эксперты и я, считаем, что это временные явления. Будем надеяться что это приостановится и цена на нефть не упадет слишком сильно".

С. Лебедев также отметил, что согласно заявлениям министерства экономразвития и министерства финансов РФ, наблюдающееся сегодня падение рубля по отношению к западным валютам - это временное явление, "данная тенденция приостановится и рубль восстановит свои позиции".