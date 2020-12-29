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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2020) По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,20%
Финансы
29 декабря 2020 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% - до 2,0805 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0805

1 Российский рубль

0.0230

1 Австралийский доллар

1.2911

1 Аргентинское песо

0.0203

1 Белорусский рубль

0.6610

1 Бразильский реал

0.3240

1 Дирхам ОАЭ

0.4629

1 Южноафриканский рэнд

0.1163

100 Вон Республики Корея

0.1556

1 Чешская крона

0.0790

100 Чилийских песо

0.2386

1 Китайский юань

0.2603

1 Датская крона

0.2798

1 Грузинский лари

0.5202

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2934

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2059

1 Швейцарский франк

1.9165

1 Израильский шекель

0.5276

1 Канадский доллар

1.3252

1 Кувейтский динар

5.5667

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4196

1 Мексиканское песо

0.0851

1 Молдавский лей

0.0986

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1974

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4630

1 Сингапурский доллар

1.2793

1 Саудовский риал

0.4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4485

1 Турецкая лира

0.2282

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0601

100 Японских йен

1.6397

1 Новозеландский доллар

1.2100

Золото (1 унция)

3194.7165

Серебро (1 унция)

44.7112

Платина (1 унция)

1774.2135

Палладий (1 унция)

4015.4935
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.12.2020)

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