Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% - до 2,0805 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0805
|
1 Российский рубль
|
0.0230
|
1 Австралийский доллар
|
1.2911
|
1 Аргентинское песо
|
0.0203
|
1 Белорусский рубль
|
0.6610
|
1 Бразильский реал
|
0.3240
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1163
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1556
|
1 Чешская крона
|
0.0790
|
100 Чилийских песо
|
0.2386
|
1 Китайский юань
|
0.2603
|
1 Датская крона
|
0.2798
|
1 Грузинский лари
|
0.5202
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2934
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2059
|
1 Швейцарский франк
|
1.9165
|
1 Израильский шекель
|
0.5276
|
1 Канадский доллар
|
1.3252
|
1 Кувейтский динар
|
5.5667
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4196
|
1 Мексиканское песо
|
0.0851
|
1 Молдавский лей
|
0.0986
|
1 Египетский фунт
|
0.1083
|
1 Норвежская крона
|
0.1974
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4630
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2793
|
1 Саудовский риал
|
0.4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4485
|
1 Турецкая лира
|
0.2282
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0604
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0601
|
100 Японских йен
|
1.6397
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2100
|
Золото (1 унция)
|
3194.7165
|
Серебро (1 унция)
|
44.7112
|
Платина (1 унция)
|
1774.2135
|
Палладий (1 унция)
|
4015.4935