Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05% - до 1,8403 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8403 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1170 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3425 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0887 100 Вон Республики Корея 0,1279 1 Чешская крона 0,0726 100 Чилийских песо 0,1736 1 Китайский юань 0,2362 1 Датская крона 0,2469 1 Грузинский лари 0,6418 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1530 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1648 1 Швейцарский франк 1,9306 1 Израильский шекель 0,4679 1 Канадский доллар 1,2612 1 Кувейтский динар 5,5236 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3558 1 Мексиканское песо 0,0994 1 Молдавский лей 0,0951 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1618 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4256 1 Сингапурский доллар 1,2654 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2589 1 Турецкая лира 0,0547 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0443 100 Японских йен 1,1292 1 Новозеландский доллар 1,0543 Золото (1 унция) 3444,3700 Серебро (1 унция) 38,7243 Платина (1 унция) 1533,3405 Палладиум (1 унция) 1654,7800 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.02.2024)