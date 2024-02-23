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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 февраля 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05% - до 1,8403 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8403

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1170

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3425

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0887

100 Вон Республики Корея

0,1279

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1736

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2469

1 Грузинский лари

0,6418

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1530

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1648

1 Швейцарский франк

1,9306

1 Израильский шекель

0,4679

1 Канадский доллар

1,2612

1 Кувейтский динар

5,5236

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3558

1 Мексиканское песо

0,0994

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1618

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4256

1 Сингапурский доллар

1,2654

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2589

1 Турецкая лира

0,0547

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0443

100 Японских йен

1,1292

1 Новозеландский доллар

1,0543

Золото (1 унция)

3444,3700

Серебро (1 унция)

38,7243

Платина (1 унция)

1533,3405

Палладиум (1 унция)

1654,7800
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2024)

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