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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 апреля 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8131 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8131

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,0940

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3268

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0890

100 Вон Республики Корея

0,1232

1 Чешская крона

0,0718

100 Чилийских песо

0,1777

1 Китайский юань

0,2347

1 Датская крона

0,2430

1 Грузинский лари

0,6367

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1057

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1558

1 Швейцарский франк

1,8648

1 Израильский шекель

0,4522

1 Канадский доллар

1,2384

1 Кувейтский динар

5,5149

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3554

1 Мексиканское песо

0,0999

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1543

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4210

1 Сингапурский доллар

1,2491

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2361

1 Турецкая лира

0,0523

1 Тайваньский доллар

0,0521

1 Таджикский сомони

0,1551

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0426

100 Японских йен

1,0988

1 Новозеландский доллар

1,0051

Золото (1 унция)

4027,4105

Серебро (1 унция)

47,5490

Платина (1 унция)

1588,6670

Палладиум (1 унция)

1745,9765
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.04.2024)

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