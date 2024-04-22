Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8131 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8131 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,0940 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3268 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0890 100 Вон Республики Корея 0,1232 1 Чешская крона 0,0718 100 Чилийских песо 0,1777 1 Китайский юань 0,2347 1 Датская крона 0,2430 1 Грузинский лари 0,6367 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1057 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1558 1 Швейцарский франк 1,8648 1 Израильский шекель 0,4522 1 Канадский доллар 1,2384 1 Кувейтский динар 5,5149 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3554 1 Мексиканское песо 0,0999 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1543 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4210 1 Сингапурский доллар 1,2491 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2361 1 Турецкая лира 0,0523 1 Тайваньский доллар 0,0521 1 Таджикский сомони 0,1551 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0426 100 Японских йен 1,0988 1 Новозеландский доллар 1,0051 Золото (1 унция) 4027,4105 Серебро (1 унция) 47,5490 Платина (1 унция) 1588,6670 Палладиум (1 унция) 1745,9765 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.04.2024)