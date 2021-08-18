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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9920, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0231 маната. Валюта
Финансы
18 августа 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9920, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9920

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2355

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6816

1 Бразильский реал

0,3210

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1145

100 Вон Республики Корея

0,1454

1 Чешская крона

0,0783

100 Чилийских песо

0,2152

1 Китайский юань

0, 2623

1 Датская крона

0,2679

1 Грузинский лари

0, 5449

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3374

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1942

1 Швейцарский франк

1,8597

1 Израильский шекель

0, 5251

1 Канадский доллар

1,3480

1 Кувейтский динар

5,6533

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4016

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0, 1909

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4367

1 Сингапурский доллар

1,2497

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4172

1 Турецкая лира

0,2015

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0638

100 Японских йен

1,5502

1 Новозеландский доллар

1,1792

Золото (1 унция)

3042,7365

Серебро (1 унция)

40,3913

Платина (1 унция)

1721,0715

Палладий (1 унция)

4296,3505
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.08.2021)

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