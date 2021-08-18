Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9920, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0231 маната. Валюта

https://static.report.az/photo/1b261efa-e3b7-3ed4-b7a9-29370bf2e6c0.jpg https://static.report.az/photo/1b261efa-e3b7-3ed4-b7a9-29370bf2e6c0.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9920, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9920 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2355 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6816 1 Бразильский реал 0,3210 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1145 100 Вон Республики Корея 0,1454 1 Чешская крона 0,0783 100 Чилийских песо 0,2152 1 Китайский юань 0, 2623 1 Датская крона 0,2679 1 Грузинский лари 0, 5449 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3374 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1942 1 Швейцарский франк 1,8597 1 Израильский шекель 0, 5251 1 Канадский доллар 1,3480 1 Кувейтский динар 5,6533 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4016 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0, 1909 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4367 1 Сингапурский доллар 1,2497 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4172 1 Турецкая лира 0,2015 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0638 100 Японских йен 1,5502 1 Новозеландский доллар 1,1792 Золото (1 унция) 3042,7365 Серебро (1 унция) 40,3913 Платина (1 унция) 1721,0715 Палладий (1 унция) 4296,3505 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.08.2021)