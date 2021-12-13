Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9201, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9201
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2197
|
1 Аргентинское песо
|
0,0167
|
1 Белорусский рубль
|
0,6743
|
1 Бразильский реал
|
0,3031
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1066
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1443
|
1 Чешская крона
|
0,0758
|
100 Чилийских песо
|
0,2018
|
1 Китайский юань
|
0, 2672
|
1 Датская крона
|
0,2582
|
1 Грузинский лари
|
0,5483
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2522
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1874
|
1 Швейцарский франк
|
1,8437
|
1 Израильский шекель
|
0, 5483
|
1 Канадский доллар
|
1,3370
|
1 Кувейтский динар
|
5,6105
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4038
|
1 Мексиканское песо
|
0,0814
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1900
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4157
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2457
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3731
|
1 Турецкая лира
|
0,1226
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0629
|
100 Японских йен
|
1,4970
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1554
|
Золото (1 унция)
|
3036,7610
|
Серебро (1 унция)
|
37,8632
|
Платина (1 унция)
|
1624,5880
|
Палладий (1 унция)
|
3029,0770