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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 декабря 2021 г. 09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9201, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9201

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2197

1 Аргентинское песо

0,0167

1 Белорусский рубль

0,6743

1 Бразильский реал

0,3031

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1066

100 Вон Республики Корея

0,1443

1 Чешская крона

0,0758

100 Чилийских песо

0,2018

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2582

1 Грузинский лари

0,5483

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2522

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1874

1 Швейцарский франк

1,8437

1 Израильский шекель

0, 5483

1 Канадский доллар

1,3370

1 Кувейтский динар

5,6105

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4038

1 Мексиканское песо

0,0814

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1900

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4157

1 Сингапурский доллар

1,2457

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3731

1 Турецкая лира

0,1226

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0629

100 Японских йен

1,4970

1 Новозеландский доллар

1,1554

Золото (1 унция)

3036,7610

Серебро (1 унция)

37,8632

Платина (1 унция)

1624,5880

Палладий (1 унция)

3029,0770
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.12.2021)

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