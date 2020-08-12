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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,03%
Финансы
12 августа 2020 г. 10:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% и составил 1,9915 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9915

1 Российский рубль

0.0231

1 Австралийский доллар

1.2095

1 Аргентинское песо

0.0233

1 Белорусский рубль

0.6929

1 Бразильский реал

0.3159

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0967

100 Вон Республики Корея

0.1432

1 Чешская крона

0.0761

100 Чилийских песо

0.2145

1 Китайский юань

0.2445

1 Датская крона

0.2674

1 Грузинский лари

0.5530

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2137

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1934

1 Швейцарский франк

1.8485

1 Израильский шекель

0.4988

1 Канадский доллар

1.2741

1 Кувейтский динар

5.5530

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1121

1 Малазийский ринггит

0.4049

1 Мексиканское песо

0.0756

1 Молдавский лей

0.1027

1 Египетский фунт

0.1064

1 Норвежская крона

0.1879

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4519

1 Сингапурский доллар

1.2365

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3964

1 Турецкая лира

0.2352

1 Тайваньский доллар

0.0577

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0617

100 Японских йен

1.5923

1 Новозеландский доллар

1.1121

Золото (1 унция)

3200.3435

Серебро (1 унция)

41.0134

Платина (1 унция)

1585.9640

Палладий (1 унция)

3662.8030
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.08.2020)

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