Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,03%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% и составил 1,9915 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната.