Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 2,0178, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0178
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2639
|
1 Аргентинское песо
|
0,0174
|
1 Белорусский рубль
|
0,6767
|
1 Бразильский реал
|
0,3274
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1186
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1469
|
1 Чешская крона
|
0,0795
|
100 Чилийских песо
|
0,2214
|
1 Китайский юань
|
0, 2634
|
1 Датская крона
|
0,2714
|
1 Грузинский лари
|
0, 5456
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3541
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1987
|
1 Швейцарский франк
|
1,8584
|
1 Израильский шекель
|
0, 5305
|
1 Канадский доллар
|
1,3555
|
1 Кувейтский динар
|
5,6529
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4102
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1959
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4476
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2666
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4195
|
1 Турецкая лира
|
0,2043
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0616
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0632
|
100 Японских йен
|
1,5478
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2141
|
Золото (1 унция)
|
3104,6420
|
Серебро (1 унция)
|
42,0750
|
Платина (1 унция)
|
1741,6330
|
Палладий (1 унция)
|
4132,5300