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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 сентября 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 2,0178, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0178

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2639

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6767

1 Бразильский реал

0,3274

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1186

100 Вон Республики Корея

0,1469

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2214

1 Китайский юань

0, 2634

1 Датская крона

0,2714

1 Грузинский лари

0, 5456

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3541

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1987

1 Швейцарский франк

1,8584

1 Израильский шекель

0, 5305

1 Канадский доллар

1,3555

1 Кувейтский динар

5,6529

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4102

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1959

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4476

1 Сингапурский доллар

1,2666

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4195

1 Турецкая лира

0,2043

1 Тайваньский доллар

0,0616

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5478

1 Новозеландский доллар

1,2141

Золото (1 унция)

3104,6420

Серебро (1 унция)

42,0750

Платина (1 унция)

1741,6330

Палладий (1 унция)

4132,5300
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.09.2021)

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