Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2017)

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,34% - до 1,9474 маната. Курс рубля снизился на 0,35% - до 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7021
|1 Евро
|1.9474
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.3105
|1 Аргентинское песо
|0.1032
|1 Белорусский рубль
|0.8781
|1 Бразильский реал
|0.5151
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1309
|100 Вон Республики Корея
|0.1490
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2559
|1 Китайский юань
|0.2515
|1 Датская крона
|0.2619
|1 Грузинский лари
|0.7047
|1 Гонконгский доллар
|0.2181
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2170
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2012
|1 Швейцарский франк
|1.7787
|1 Израильский шекель
|0.4878
|1 Канадский доллар
|1.3110
|1 Кувейтский динар
|5.6115
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3966
|1 Мексиканское песо
|0.0944
|1 Молдавский лей
|0.0941
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2032
|100 Узбекских сум
|0.0430
|1 Польский злотый
|0.4591
|1 Сингапурский доллар
|1.2360
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3670
|1 Турецкая лира
|0.4829
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5210
|1 Новозеландский доллар
|1.2476
|Золото (1 унция)
|2116,5614
|Серебро (1 унция)
|28,4063
|Платина (1 унция)
|1548,9110
|Палладий (1 унция)
|1448,4871
Namiq HüseynovАвтор новости
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