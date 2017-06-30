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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7021 маната© Report.az

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,34% - до 1,9474 маната. Курс рубля снизился на 0,35% - до 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7021
    1 Евро 1.9474
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.3105
    1 Аргентинское песо 0.1032
    1 Белорусский рубль 0.8781
    1 Бразильский реал 0.5151
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1309
    100 Вон Республики Корея 0.1490
    1 Чешская крона 0.0742
    100 Чилийских песо 0.2559
    1 Китайский юань 0.2515
    1 Датская крона 0.2619
    1 Грузинский лари 0.7047
    1 Гонконгский доллар 0.2181
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2170
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2012
    1 Швейцарский франк 1.7787
    1 Израильский шекель 0.4878
    1 Канадский доллар 1.3110
    1 Кувейтский динар 5.6115
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3966
    1 Мексиканское песо 0.0944
    1 Молдавский лей 0.0941
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.2032
    100 Узбекских сум 0.0430
    1 Польский злотый 0.4591
    1 Сингапурский доллар 1.2360
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3670
    1 Турецкая лира 0.4829
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5210
    1 Новозеландский доллар 1.2476
    Золото (1 унция) 2116,5614
    Серебро (1 унция) 28,4063
    Платина (1 унция) 1548,9110
    Палладий (1 унция) 1448,4871
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