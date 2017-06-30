Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2017)

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,34% - до 1,9474 маната. Курс рубля снизился на 0,35% - до 0,0287 маната.