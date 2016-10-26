Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2016)

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,6291 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,56% - до 1,7737 маната. Курс рубля вырос, составив 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6291 1 Евро 1.7737 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.2516 1 Аргентинское песо 0.1070 1 Белорусский рубль 0.8579 1 Бразильский реал 0.5235 1 Дирхам ОАЭ 0.4435 1 Южноафриканский рэнд 0.1182 100 Вон Республики Корея 0.1436 1 Чешская крона 0.0656 100 Чилийских песо 0.2494 1 Китайский юань 0.2406 1 Датская крона 0.2385 1 Грузинский лари 0.6802 1 Гонконгский доллар 0.2101 1 Индийская рупия 0.0244 1 Английский фунт стерлингов 1.9815 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1825 1 Швейцарский франк 1.6374 1 Израильский шекель 0.4232 1 Канадский доллар 1.2200 1 Кувейтский динар 5.3704 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1081 1 Малазийский ринггит 0.3914 1 Мексиканское песо 0.0879 1 Молдавский лей 0.0815 1 Египетский фунт 0.1835 1 Норвежская крона 0.1969 100 Узбекских сум 0.0528 1 Польский злотый 0.4111 1 Сингапурский доллар 1.1721 1 Саудовский риал 0.4343 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2355 1 Турецкая лира 0.5300 1 Тайваньский доллар 0.0516 1 Таджикский сомони 0.2074 1 Новый туркменский манат 0.4661 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5613 1 Новозеландский доллар 1.1657 Золото (1 унция) 2067,9795 Серебро (1 унция) 28,9980 Платина (1 унция) 1560,6775 Палладий (1 унция) 1036,1076