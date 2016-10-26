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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2016)

    1 доллар США - 1,6291 манат

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,6291 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,56% - до 1,7737 маната. Курс рубля вырос, составив 0,0262 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6291
    1 Евро 1.7737
    1 Российский рубль 0.0262
    1 Австралийский доллар 1.2516
    1 Аргентинское песо 0.1070
    1 Белорусский рубль 0.8579
    1 Бразильский реал 0.5235
    1 Дирхам ОАЭ 0.4435
    1 Южноафриканский рэнд 0.1182
    100 Вон Республики Корея 0.1436
    1 Чешская крона 0.0656
    100 Чилийских песо 0.2494
    1 Китайский юань 0.2406
    1 Датская крона 0.2385
    1 Грузинский лари 0.6802
    1 Гонконгский доллар 0.2101
    1 Индийская рупия 0.0244
    1 Английский фунт стерлингов 1.9815
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1825
    1 Швейцарский франк 1.6374
    1 Израильский шекель 0.4232
    1 Канадский доллар 1.2200
    1 Кувейтский динар 5.3704
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1081
    1 Малазийский ринггит 0.3914
    1 Мексиканское песо 0.0879
    1 Молдавский лей 0.0815
    1 Египетский фунт 0.1835
    1 Норвежская крона 0.1969
    100 Узбекских сум 0.0528
    1 Польский злотый 0.4111
    1 Сингапурский доллар 1.1721
    1 Саудовский риал 0.4343
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2355
    1 Турецкая лира 0.5300
    1 Тайваньский доллар 0.0516
    1 Таджикский сомони 0.2074
    1 Новый туркменский манат 0.4661
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.5613
    1 Новозеландский доллар 1.1657
    Золото (1 унция) 2067,9795
    Серебро (1 унция) 28,9980
    Платина (1 унция) 1560,6775
    Палладий (1 унция) 1036,1076

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