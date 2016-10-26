Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2016)

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,6291 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,56% - до 1,7737 маната. Курс рубля вырос, составив 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6291
|1 Евро
|1.7737
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.2516
|1 Аргентинское песо
|0.1070
|1 Белорусский рубль
|0.8579
|1 Бразильский реал
|0.5235
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4435
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1436
|1 Чешская крона
|0.0656
|100 Чилийских песо
|0.2494
|1 Китайский юань
|0.2406
|1 Датская крона
|0.2385
|1 Грузинский лари
|0.6802
|1 Гонконгский доллар
|0.2101
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9815
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1825
|1 Швейцарский франк
|1.6374
|1 Израильский шекель
|0.4232
|1 Канадский доллар
|1.2200
|1 Кувейтский динар
|5.3704
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1081
|1 Малазийский ринггит
|0.3914
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0815
|1 Египетский фунт
|0.1835
|1 Норвежская крона
|0.1969
|100 Узбекских сум
|0.0528
|1 Польский злотый
|0.4111
|1 Сингапурский доллар
|1.1721
|1 Саудовский риал
|0.4343
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2355
|1 Турецкая лира
|0.5300
|1 Тайваньский доллар
|0.0516
|1 Таджикский сомони
|0.2074
|1 Новый туркменский манат
|0.4661
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5613
|1 Новозеландский доллар
|1.1657
|Золото (1 унция)
|2067,9795
|Серебро (1 унция)
|28,9980
|Платина (1 унция)
|1560,6775
|Палладий (1 унция)
|1036,1076
Tural İbadlıАвтор новости
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