Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2018)

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04%, до 2,0771 маната, курс рубля – на 0,36%, до 0,0276 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0771
|1 Российский рубль
|0.0276
|1 Австралийский доллар
|1.2883
|1 Аргентинское песо
|0.0839
|1 Белорусский рубль
|0.8493
|1 Бразильский реал
|0.4896
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1375
|100 Вон Республики Корея
|0.1574
|1 Чешская крона
|0.0816
|100 Чилийских песо
|0.2839
|1 Китайский юань
|0.2696
|1 Датская крона
|0.2789
|1 Грузинский лари
|0.6827
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0255
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3749
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1995
|1 Швейцарский франк
|1.7328
|1 Израильский шекель
|0.4769
|1 Канадский доллар
|1.3237
|1 Кувейтский динар
|5.6558
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4348
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.1030
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2147
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4935
|1 Сингапурский доллар
|1.2827
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4568
|1 Турецкая лира
|0.4159
|1 Тайваньский доллар
|0.0573
|1 Таджикский сомони
|0.1913
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5590
|1 Новозеландский доллар
|1.2061
|Золото (1 унция)
|2256.6905
|Серебро (1 унция)
|28.3846
|Платина (1 унция)
|1575,9085
|Палладий (1 унция)
|1650,4450
Namiq HüseynovАвтор новости
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