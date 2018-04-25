Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2018)

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04%, до 2,0771 маната, курс рубля – на 0,36%, до 0,0276 маната.