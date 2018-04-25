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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2018)

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04%, до 2,0771 маната, курс рубля – на 0,36%, до 0,0276 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0771
    1 Российский рубль 0.0276
    1 Австралийский доллар 1.2883
    1 Аргентинское песо 0.0839
    1 Белорусский рубль 0.8493
    1 Бразильский реал 0.4896
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1375
    100 Вон Республики Корея 0.1574
    1 Чешская крона 0.0816
    100 Чилийских песо 0.2839
    1 Китайский юань 0.2696
    1 Датская крона 0.2789
    1 Грузинский лари 0.6827
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0255
    1 Английский фунт стерлингов 2.3749
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1995
    1 Швейцарский франк 1.7328
    1 Израильский шекель 0.4769
    1 Канадский доллар 1.3237
    1 Кувейтский динар 5.6558
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4348
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.1030
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2147
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4935
    1 Сингапурский доллар 1.2827
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4568
    1 Турецкая лира 0.4159
    1 Тайваньский доллар 0.0573
    1 Таджикский сомони 0.1913
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5590
    1 Новозеландский доллар 1.2061
    Золото (1 унция) 2256.6905
    Серебро (1 унция) 28.3846
    Платина (1 унция) 1575,9085
    Палладий (1 унция) 1650,4450
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