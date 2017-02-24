Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2017)

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,7475 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,35% - до 1,8490 маната. Курс рубля повысился на 0,67% - до 0,0303 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7475 1 Евро 1.8490 1 Российский рубль 0.0303 1 Австралийский доллар 1.3485 1 Аргентинское песо 0.1127 1 Белорусский рубль 0.9325 1 Бразильский реал 0.5708 1 Дирхам ОАЭ 0.4758 1 Южноафриканский рэнд 0.1356 100 Вон Республики Корея 0.1548 1 Чешская крона 0.0684 100 Чилийских песо 0.2724 1 Китайский юань 0.2544 1 Датская крона 0.2488 1 Грузинский лари 0.6755 1 Гонконгский доллар 0.2252 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.1933 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1942 1 Швейцарский франк 1.7360 1 Израильский шекель 0.4723 1 Канадский доллар 1.3340 1 Кувейтский динар 5.7211 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1157 1 Малазийский ринггит 0.3930 1 Мексиканское песо 0.0888 1 Молдавский лей 0.0873 1 Египетский фунт 0.1096 1 Норвежская крона 0.2095 100 Узбекских сум 0.0529 1 Польский злотый 0.4297 1 Сингапурский доллар 1.2441 1 Саудовский риал 0.4660 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3614 1 Турецкая лира 0.4888 1 Тайваньский доллар 0.0570 1 Таджикский сомони 0.2171 1 Новый туркменский манат 0.5000 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5493 1 Новозеландский доллар 1.2627 Золото (1 унция) 2180,7053 Серебро (1 унция) 31,7346 Платина (1 унция) 1771,9650 Палладий (1 унция) 1361,3025