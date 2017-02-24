Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2017)

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,7475 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,35% - до 1,8490 маната. Курс рубля повысился на 0,67% - до 0,0303 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7475
|1 Евро
|1.8490
|1 Российский рубль
|0.0303
|1 Австралийский доллар
|1.3485
|1 Аргентинское песо
|0.1127
|1 Белорусский рубль
|0.9325
|1 Бразильский реал
|0.5708
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4758
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1356
|100 Вон Республики Корея
|0.1548
|1 Чешская крона
|0.0684
|100 Чилийских песо
|0.2724
|1 Китайский юань
|0.2544
|1 Датская крона
|0.2488
|1 Грузинский лари
|0.6755
|1 Гонконгский доллар
|0.2252
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1933
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1942
|1 Швейцарский франк
|1.7360
|1 Израильский шекель
|0.4723
|1 Канадский доллар
|1.3340
|1 Кувейтский динар
|5.7211
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1157
|1 Малазийский ринггит
|0.3930
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0873
|1 Египетский фунт
|0.1096
|1 Норвежская крона
|0.2095
|100 Узбекских сум
|0.0529
|1 Польский злотый
|0.4297
|1 Сингапурский доллар
|1.2441
|1 Саудовский риал
|0.4660
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3614
|1 Турецкая лира
|0.4888
|1 Тайваньский доллар
|0.0570
|1 Таджикский сомони
|0.2171
|1 Новый туркменский манат
|0.5000
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5493
|1 Новозеландский доллар
|1.2627
|Золото (1 унция)
|2180,7053
|Серебро (1 унция)
|31,7346
|Платина (1 унция)
|1771,9650
|Палладий (1 унция)
|1361,3025
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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