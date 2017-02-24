 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2017)

    1 доллар США - 1,7475 маната

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,7475 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,35% - до 1,8490 маната. Курс рубля повысился на 0,67% - до 0,0303 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7475
    1 Евро 1.8490
    1 Российский рубль 0.0303
    1 Австралийский доллар 1.3485
    1 Аргентинское песо 0.1127
    1 Белорусский рубль 0.9325
    1 Бразильский реал 0.5708
    1 Дирхам ОАЭ 0.4758
    1 Южноафриканский рэнд 0.1356
    100 Вон Республики Корея 0.1548
    1 Чешская крона 0.0684
    100 Чилийских песо 0.2724
    1 Китайский юань 0.2544
    1 Датская крона 0.2488
    1 Грузинский лари 0.6755
    1 Гонконгский доллар 0.2252
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.1933
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1942
    1 Швейцарский франк 1.7360
    1 Израильский шекель 0.4723
    1 Канадский доллар 1.3340
    1 Кувейтский динар 5.7211
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1157
    1 Малазийский ринггит 0.3930
    1 Мексиканское песо 0.0888
    1 Молдавский лей 0.0873
    1 Египетский фунт 0.1096
    1 Норвежская крона 0.2095
    100 Узбекских сум 0.0529
    1 Польский злотый 0.4297
    1 Сингапурский доллар 1.2441
    1 Саудовский риал 0.4660
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3614
    1 Турецкая лира 0.4888
    1 Тайваньский доллар 0.0570
    1 Таджикский сомони 0.2171
    1 Новый туркменский манат 0.5000
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5493
    1 Новозеландский доллар 1.2627
    Золото (1 унция) 2180,7053
    Серебро (1 унция) 31,7346
    Платина (1 унция) 1771,9650
    Палладий (1 унция) 1361,3025
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi