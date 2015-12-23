​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2015)

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,5523 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,23% и составил 1,6978 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,92% и составил 0,0219 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5523
|1 Евро
|1.6978
|1 Российский рубль
|0.0219
|1 Австралийский доллар
|1.1227
|1 Аргентинское песо
|0.1200
|100 Белорусских рублей
|0.0084
|1 Бразильский реал
|0.3897
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4224
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1024
|100 Вон Республики Корея
|0.1324
|1 Чешская крона
|0.0628
|100 Чилийских песо
|0.2226
|1 Китайский юань
|0.2397
|1 Датская крона
|0.2275
|1 Грузинский лари
|0.6468
|1 Гонконгский доллар
|0.2002
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3027
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1840
|1 Швейцарский франк
|1.5692
|1 Израильский шекель
|0.3989
|1 Канадский доллар
|1.1150
|1 Кувейтский динар
|5.1135
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0202
|100 Ливанских фунтов
|0.1029
|1 Малазийский ринггит
|0.3602
|1 Мексиканское песо
|0.0904
|1 Молдавский лей
|0.0794
|1 Египетский фунт
|0.1982
|1 Норвежская крона
|0.1780
|100 Узбекских сум
|0.0558
|1 Польский злотый
|0.3994
|1 Сингапурский доллар
|1.1043
|1 Саудовский риал
|0.4137
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1545
|1 Турецкая лира
|0.5290
|1 Тайваньский доллар
|0.0473
|1 Таджикский сомони
|0.2347
|1 Новый туркменский манат
|0.4566
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.2825
|1 Новозеландский доллар
|1.0574
|Золото (1 унция)
|1668,5673
|Серебро (1 унция)
|22,1048
|Платина (1 унция)
|1348,9487
|Палладий (1 унция)
|866,1834
Tural İbadlıАвтор новости