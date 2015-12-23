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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2015)

    1 Доллар США - 1,5523 манатов

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,5523 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,23% и составил 1,6978 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,92% и составил 0,0219 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5523
    1 Евро 1.6978
    1 Российский рубль 0.0219
    1 Австралийский доллар 1.1227
    1 Аргентинское песо 0.1200
    100 Белорусских рублей 0.0084
    1 Бразильский реал 0.3897
    1 Дирхам ОАЭ 0.4224
    1 Южноафриканский рэнд 0.1024
    100 Вон Республики Корея 0.1324
    1 Чешская крона 0.0628
    100 Чилийских песо 0.2226
    1 Китайский юань 0.2397
    1 Датская крона 0.2275
    1 Грузинский лари 0.6468
    1 Гонконгский доллар 0.2002
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.3027
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1840
    1 Швейцарский франк 1.5692
    1 Израильский шекель 0.3989
    1 Канадский доллар 1.1150
    1 Кувейтский динар 5.1135
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0202
    100 Ливанских фунтов 0.1029
    1 Малазийский ринггит 0.3602
    1 Мексиканское песо 0.0904
    1 Молдавский лей 0.0794
    1 Египетский фунт 0.1982
    1 Норвежская крона 0.1780
    100 Узбекских сум 0.0558
    1 Польский злотый 0.3994
    1 Сингапурский доллар 1.1043
    1 Саудовский риал 0.4137
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1545
    1 Турецкая лира 0.5290
    1 Тайваньский доллар 0.0473
    1 Таджикский сомони 0.2347
    1 Новый туркменский манат 0.4566
    1 Украинская гривна 0.0678
    100 Японских йен 1.2825
    1 Новозеландский доллар 1.0574
    Золото (1 унция) 1668,5673
    Серебро (1 унция) 22,1048
    Платина (1 унция) 1348,9487
    Палладий (1 унция) 866,1834

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