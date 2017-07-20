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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7017 маната© Report

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7017 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,21% - до 1,9590 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7017
    1 Евро 1.9590
    1 Российский рубль 0.0288
    1 Австралийский доллар 1.3508
    1 Аргентинское песо 0.0993
    1 Белорусский рубль 0.8742
    1 Бразильский реал 0.5404
    1 Дирхам ОАЭ 0.4633
    1 Южноафриканский рэнд 0.1314
    100 Вон Республики Корея 0.1512
    1 Чешская крона 0.0751
    100 Чилийских песо 0.2604
    1 Китайский юань 0.2516
    1 Датская крона 0.2634
    1 Грузинский лари 0.7068
    1 Гонконгский доллар 0.2180
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2160
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2048
    1 Швейцарский франк 1.7801
    1 Израильский шекель 0.4768
    1 Канадский доллар 1.3482
    1 Кувейтский динар 5.6236
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3967
    1 Мексиканское песо 0.0965
    1 Молдавский лей 0.0942
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2110
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.4657
    1 Сингапурский доллар 1.2427
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3777
    1 Турецкая лира 0.4821
    1 Тайваньский доллар 0.0559
    1 Таджикский сомони 0.1934
    1 Новый туркменский манат 0.4869
    1 Украинская гривна 0.0656
    100 Японских йен 1.5184
    1 Новозеландский доллар 1.2498
    Золото (1 унция) 2113,7667
    Серебро (1 унция) 27,6016
    Платина (1 унция) 1574,0725
    Палладий (1 унция) 1480,4790
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