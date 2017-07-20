Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2017)

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7017 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,21% - до 1,9590 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7017
|1 Евро
|1.9590
|1 Российский рубль
|0.0288
|1 Австралийский доллар
|1.3508
|1 Аргентинское песо
|0.0993
|1 Белорусский рубль
|0.8742
|1 Бразильский реал
|0.5404
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4633
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1314
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0751
|100 Чилийских песо
|0.2604
|1 Китайский юань
|0.2516
|1 Датская крона
|0.2634
|1 Грузинский лари
|0.7068
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2160
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2048
|1 Швейцарский франк
|1.7801
|1 Израильский шекель
|0.4768
|1 Канадский доллар
|1.3482
|1 Кувейтский динар
|5.6236
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3967
|1 Мексиканское песо
|0.0965
|1 Молдавский лей
|0.0942
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2110
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.4657
|1 Сингапурский доллар
|1.2427
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3777
|1 Турецкая лира
|0.4821
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1934
|1 Новый туркменский манат
|0.4869
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5184
|1 Новозеландский доллар
|1.2498
|Золото (1 унция)
|2113,7667
|Серебро (1 унция)
|27,6016
|Платина (1 унция)
|1574,0725
|Палладий (1 унция)
|1480,4790
Tural İbadlıАвтор новости
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