Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.07.2017)

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7017 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,21% - до 1,9590 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.