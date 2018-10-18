Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2018)

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1, 955 маната, курс рубля - на 0,38%, до 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9550
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2122
|1 Аргентинское песо
|0.0469
|1 Белорусский рубль
|0.8056
|1 Бразильский реал
|0.4611
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1192
|100 Вон Республики Корея
|0.1499
|1 Чешская крона
|0.0756
|100 Чилийских песо
|0.2532
|1 Китайский юань
|0.2451
|1 Датская крона
|0.2620
|1 Грузинский лари
|0.6331
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2267
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1895
|1 Швейцарский франк
|1.7090
|1 Израильский шекель
|0.4656
|1 Канадский доллар
|1.3037
|1 Кувейтский динар
|5.6079
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4090
|1 Мексиканское песо
|0.0900
|1 Молдавский лей
|0.1003
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2068
|100 Узбекских сум
|0.0207
|1 Польский злотый
|0.4556
|1 Сингапурский доллар
|1.2336
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3712
|1 Турецкая лира
|0.3042
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0609
|100 Японских йен
|1.5113
|1 Новозеландский доллар
|1.1143
|Золото (1 унция)
|2080.4600
|Серебро (1 унция)
|24.8223
|Платина (1 унция)
|1415.4455
|Палладий (1 унция)
|1824.0575
Economic DepartmentАвтор новости