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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2015)

    1 Евро = 1.1619 манатов

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),курс доллара и российского рубля не изменился. Как и вчера, сегодня курс доллара равен 1,0488 манатов, российского рубля - 0,0161 манатов.

    Как сообщает Report, евро подешевело на 0,12% - до 1,1619 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0488
    1 Евро 1.1619
    1 Российский рубль 0.0161
    1 Австралийский доллар 0.7737
    1 Аргентинское песо 0.1132
    100 Белорусских рублей 0.0065
    1 Бразильский реал 0.3013
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0813
    100 Вон Республики Корея 0.0885
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1517
    1 Китайский юань 0.1636
    1 Датская крона 0.1557
    1 Грузинский лари 0.4508
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6355
    100 Индонезийских рупий 0.0035
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1230
    1 Швейцарский франк 1.0723
    1 Израильский шекель 0.2738
    1 Канадский доллар 0.8012
    1 Кувейтский динар 3.4637
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2544
    1 Мексиканское песо 0.0638
    1 Молдавский лей 0.0555
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1277
    100 Узбекских сум 0.0405
    1 Польский злотый 0.2789
    1 Сингапурский доллар 0.7453
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4679
    1 Турецкая лира 0.3649
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1670
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0470
    100 Японских йен 0.8427
    1 Новозеландский доллар 0.6822
    Золото (1 унция) 1173,3974
    Серебро (1 унция) 16,0047
    Платина (1 унция) 1038,3120
    Палладий (1 унция) 642,9144
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