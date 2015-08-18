​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2015)

https://report.az/storage/news/a2692f9f912e43175b287e9b00321ec8/adbdce76-9b37-41d1-83be-a415e4b3f42a_292.jpg
Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),курс доллара и российского рубля не изменился. Как и вчера, сегодня курс доллара равен 1,0488 манатов, российского рубля - 0,0161 манатов.
Как сообщает Report, евро подешевело на 0,12% - до 1,1619 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0488
|1 Евро
|1.1619
|1 Российский рубль
|0.0161
|1 Австралийский доллар
|0.7737
|1 Аргентинское песо
|0.1132
|100 Белорусских рублей
|0.0065
|1 Бразильский реал
|0.3013
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0813
|100 Вон Республики Корея
|0.0885
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1517
|1 Китайский юань
|0.1636
|1 Датская крона
|0.1557
|1 Грузинский лари
|0.4508
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6355
|100 Индонезийских рупий
|0.0035
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1230
|1 Швейцарский франк
|1.0723
|1 Израильский шекель
|0.2738
|1 Канадский доллар
|0.8012
|1 Кувейтский динар
|3.4637
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2544
|1 Мексиканское песо
|0.0638
|1 Молдавский лей
|0.0555
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1277
|100 Узбекских сум
|0.0405
|1 Польский злотый
|0.2789
|1 Сингапурский доллар
|0.7453
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4679
|1 Турецкая лира
|0.3649
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1670
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0470
|100 Японских йен
|0.8427
|1 Новозеландский доллар
|0.6822
|Золото (1 унция)
|1173,3974
|Серебро (1 унция)
|16,0047
|Платина (1 унция)
|1038,3120
|Палладий (1 унция)
|642,9144
Tural İbadlıАвтор новости