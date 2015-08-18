​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2015)

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),курс доллара и российского рубля не изменился. Как и вчера, сегодня курс доллара равен 1,0488 манатов, российского рубля - 0,0161 манатов.

Как сообщает Report, евро подешевело на 0,12% - до 1,1619 манатов.