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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2018)

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, до 2,0964 маната, курс рубля снизился на 2,18%, до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 2.0964
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.3213
1 Аргентинское песо 0.0841
1 Белорусский рубль 0.8331
1 Бразильский реал 0.4966
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1407
100 Вон Республики Корея 0.1583
1 Чешская крона 0.0828
100 Чилийских песо 0.2859
1 Китайский юань 0.2705
1 Датская крона 0.2815
1 Грузинский лари 0.7050
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0260
1 Английский фунт стерлингов 2.4238
100 Индонезийских рупий 0.0123
100 Иранских риалов 0.0037
1 Шведская крона 0.2006
1 Швейцарский франк 1.7653
1 Израильский шекель 0.4834
1 Канадский доллар 1.3478
1 Кувейтский динар 5.6704
1 Казахстанский тенге 0.0051
1 Киргизский сом 0.0247
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4371
1 Мексиканское песо 0.0941
1 Молдавский лей 0.1037
1 Египетский фунт 0.0966
1 Норвежская крона 0.2186
100 Узбекских сум 0.0209
1 Польский злотый 0.5029
1 Сингапурский доллар 1.2947
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.4725
1 Турецкая лира 0.4147
1 Тайваньский доллар 0.0578
1 Таджикский сомони 0.1922
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0650
100 Японских йен 1.5852
1 Новозеландский доллар 1.2504
Золото (1 унция) 2288.3530
Серебро (1 унция) 28.3104
Платина (1 унция) 1580,1500
Палладий (1 унция) 1681,9885
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