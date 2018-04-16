Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2018)

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, до 2,0964 маната, курс рубля снизился на 2,18%, до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0964
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.3213
|1 Аргентинское песо
|0.0841
|1 Белорусский рубль
|0.8331
|1 Бразильский реал
|0.4966
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1407
|100 Вон Республики Корея
|0.1583
|1 Чешская крона
|0.0828
|100 Чилийских песо
|0.2859
|1 Китайский юань
|0.2705
|1 Датская крона
|0.2815
|1 Грузинский лари
|0.7050
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4238
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2006
|1 Швейцарский франк
|1.7653
|1 Израильский шекель
|0.4834
|1 Канадский доллар
|1.3478
|1 Кувейтский динар
|5.6704
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4371
|1 Мексиканское песо
|0.0941
|1 Молдавский лей
|0.1037
|1 Египетский фунт
|0.0966
|1 Норвежская крона
|0.2186
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.5029
|1 Сингапурский доллар
|1.2947
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4725
|1 Турецкая лира
|0.4147
|1 Тайваньский доллар
|0.0578
|1 Таджикский сомони
|0.1922
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5852
|1 Новозеландский доллар
|1.2504
|Золото (1 унция)
|2288.3530
|Серебро (1 унция)
|28.3104
|Платина (1 унция)
|1580,1500
|Палладий (1 унция)
|1681,9885
Nərmin RəhimovaАвтор новости