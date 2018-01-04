Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.01.2018)

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,61% - до 2,0431 маната, курс рубля повысился на 0,68%, до 0,0297 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0431 1 Российский рубль 0.0297 1 Австралийский доллар 1.3319 1 Аргентинское песо 0.0922 1 Белорусский рубль 0.8558 1 Бразильский реал 0.5250 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1371 100 Вон Республики Корея 0.1597 1 Чешская крона 0.0801 100 Чилийских песо 0.2801 1 Китайский юань 0.2613 1 Датская крона 0.2744 1 Грузинский лари 0.6601 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.2985 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2079 1 Швейцарский франк 1.7390 1 Израильский шекель 0.4927 1 Канадский доллар 1.3564 1 Кувейтский динар 5.6394 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4231 1 Мексиканское песо 0.0878 1 Молдавский лей 0.0992 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2097 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4924 1 Сингапурский доллар 1.2782 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4249 1 Турецкая лира 0.4495 1 Тайваньский доллар 0.0575 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0610 100 Японских йен 1.5091 1 Новозеландский доллар 1.2077 Золото (1 унция) 2223,7818 Серебро (1 унция) 28,9599 Платина (1 унция) 1607,8696 Палладий (1 унция) 1843,9880