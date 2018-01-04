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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.01.2018)

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,61% - до 2,0431 маната, курс рубля повысился на 0,68%, до 0,0297 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0431
    1 Российский рубль 0.0297
    1 Австралийский доллар 1.3319
    1 Аргентинское песо 0.0922
    1 Белорусский рубль 0.8558
    1 Бразильский реал 0.5250
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1371
    100 Вон Республики Корея 0.1597
    1 Чешская крона 0.0801
    100 Чилийских песо 0.2801
    1 Китайский юань 0.2613
    1 Датская крона 0.2744
    1 Грузинский лари 0.6601
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0268
    1 Английский фунт стерлингов 2.2985
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2079
    1 Швейцарский франк 1.7390
    1 Израильский шекель 0.4927
    1 Канадский доллар 1.3564
    1 Кувейтский динар 5.6394
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4231
    1 Мексиканское песо 0.0878
    1 Молдавский лей 0.0992
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2097
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4924
    1 Сингапурский доллар 1.2782
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4249
    1 Турецкая лира 0.4495
    1 Тайваньский доллар 0.0575
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0610
    100 Японских йен 1.5091
    1 Новозеландский доллар 1.2077
    Золото (1 унция) 2223,7818
    Серебро (1 унция) 28,9599
    Платина (1 унция) 1607,8696
    Палладий (1 унция) 1843,9880
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