Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,17% - до 1,8958 маната, курс рубля – на 0,36% - до 0,0277 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8958
|1 Российский рубль
|0.0277
|1 Австралийский доллар
|1.1740
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8008
|1 Бразильский реал
|0.4064
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1466
|1 Чешская крона
|0.0756
|100 Чилийских песо
|0.2193
|1 Китайский юань
|0.2469
|1 Датская крона
|0.2537
|1 Грузинский лари
|0.5913
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2182
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1797
|1 Швейцарский франк
|1.7625
|1 Израильский шекель
|0.4918
|1 Канадский доллар
|1.3033
|1 Кувейтский динар
|5.6036
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4179
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0974
|1 Египетский фунт
|0.1072
|1 Норвежская крона
|0.1920
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4482
|1 Сингапурский доллар
|1.2629
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3485
|1 Турецкая лира
|0.2892
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0704
|100 Японских йен
|1.5464
|1 Новозеландский доллар
|1.1277
|Золото (1 унция)
|2644.8175
|Серебро (1 унция)
|30.4892
|Платина (1 унция)
|1732.1725
|Палладий (1 унция)
|3872.7275
Kənan SadıqovАвтор новости