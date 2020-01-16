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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,17% - до 1,8958 маната, курс рубля – на 0,36% - до 0,0277 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8958
1 Российский рубль 0.0277
1 Австралийский доллар 1.1740
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8008
1 Бразильский реал 0.4064
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1182
100 Вон Республики Корея 0.1466
1 Чешская крона 0.0756
100 Чилийских песо 0.2193
1 Китайский юань 0.2469
1 Датская крона 0.2537
1 Грузинский лари 0.5913
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2182
100 Индонезийских рупий 0.0125
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1797
1 Швейцарский франк 1.7625
1 Израильский шекель 0.4918
1 Канадский доллар 1.3033
1 Кувейтский динар 5.6036
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4179
1 Мексиканское песо 0.0905
1 Молдавский лей 0.0974
1 Египетский фунт 0.1072
1 Норвежская крона 0.1920
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4482
1 Сингапурский доллар 1.2629
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3485
1 Турецкая лира 0.2892
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0704
100 Японских йен 1.5464
1 Новозеландский доллар 1.1277
Золото (1 унция) 2644.8175
Серебро (1 унция) 30.4892
Платина (1 унция) 1732.1725
Палладий (1 унция) 3872.7275
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