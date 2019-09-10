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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,8774 маната, курс рубля не изменился оставшись на уровне 0,0259 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8774
1 Российский рубль 0.0259
1 Австралийский доллар 1.1656
1 Аргентинское песо 0.0304
1 Белорусский рубль 0.8104
1 Бразильский реал 0.4149
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1151
100 Вон Республики Корея 0.1426
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2378
1 Китайский юань 0.2389
1 Датская крона 0.2517
1 Грузинский лари 0.5728
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0977
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1760
1 Швейцарский франк 1.7132
1 Израильский шекель 0.4818
1 Канадский доллар 1.2904
1 Кувейтский динар 5.5976
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4075
1 Мексиканское песо 0.0869
1 Молдавский лей 0.0953
1 Египетский фунт 0.1031
1 Норвежская крона 0.1904
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4333
1 Сингапурский доллар 1.2311
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3279
1 Турецкая лира 0.2954
1 Тайваньский доллар 0.0545
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0680
100 Японских йен 1.5826
1 Новозеландский доллар 1.0934
Золото (1 унция) 2532.6770
Серебро (1 унция) 30.3433
Платина (1 унция) 1585.1820
Палладий (1 унция) 2622.2500
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