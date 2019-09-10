Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,8774 маната, курс рубля не изменился оставшись на уровне 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8774
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.1656
|1 Аргентинское песо
|0.0304
|1 Белорусский рубль
|0.8104
|1 Бразильский реал
|0.4149
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1151
|100 Вон Республики Корея
|0.1426
|1 Чешская крона
|0.0726
|100 Чилийских песо
|0.2378
|1 Китайский юань
|0.2389
|1 Датская крона
|0.2517
|1 Грузинский лари
|0.5728
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0977
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1760
|1 Швейцарский франк
|1.7132
|1 Израильский шекель
|0.4818
|1 Канадский доллар
|1.2904
|1 Кувейтский динар
|5.5976
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4075
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.1031
|1 Норвежская крона
|0.1904
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4333
|1 Сингапурский доллар
|1.2311
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3279
|1 Турецкая лира
|0.2954
|1 Тайваньский доллар
|0.0545
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0680
|100 Японских йен
|1.5826
|1 Новозеландский доллар
|1.0934
|Золото (1 унция)
|2532.6770
|Серебро (1 унция)
|30.3433
|Платина (1 унция)
|1585.1820
|Палладий (1 унция)
|2622.2500
Tural İbadlıАвтор новости