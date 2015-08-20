Курс казахстанского тенге после отмены коридора упал на 35,5%

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Средневзвешенный курс тенге на утренней основной торговой сессии на Казахстанской валютной бирже (KASE) сложился на уровне 255,26 тенге за доллар против 188,38 тенге накануне, упав на 35,5%. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные биржи.

В четверг премьер-министр Казахстана Карим Масимов объявил о том, что Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор.

По данным биржи, объем торгов составил 115,550 млн. долларов.

В середине июля Национальный банк расширил коридор колебания обменного курса тенге с 170-188 тенге до 170-198 тенге за доллар, мотивировав это ухудшением внешней конъюнктуры и, прежде всего, снижением стоимости нефти.