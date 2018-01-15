Курс доллара в Венесуэле вырос до 178 тыс. боливаров

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Курс наличного доллара США в Венесуэле вчера вырос до 178 000 боливаров.

Как сообщает Report, американская валюта выросла более чем вдвое с 22 ноября.

По сравнению с началом 2017 года цены выросли в 57 раз. Причиной этого является снижение уровня добычи нефти в Венесуэле до минимума за последние 30 лет - 1,7 млн баррелей/день. За последний год добыча нефти сократилась на 500 тыс. баррелей в день.

Глава отдела исследований сырьевых рынков CitigroupЭд Морс заявил, что добыча нефти в Венесуэле к концу 2018 года сократится на 700 тыс. баррелей в день, до 1 млн баррель/день.

Официальный курс доллара в Центробанке Венесуэлы составляет 9,98 боливара. То есть курс на рынке наличной валюты в 18 163 раза превышает официальный.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 25 августа подписал распоряжение о введении финансовых санкций против Венесуэлы.