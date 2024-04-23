О нас

Котировки золота в понедельник показали максимальное падение за год

Котировки золота в понедельник показали максимальное падение за год Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам торгов в понедельник упали на 2,8%, до 2 346,4 доллара за унцию, минимального уровня закрытия с 5 апреля.
Финансы
23 апреля 2024 г. 12:14
Котировки золота в понедельник показали максимальное падение за год

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам торгов в понедельник упали на 2,8%, до 2 346,4 доллара за унцию, минимального уровня закрытия с 5 апреля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

Дневное снижение цены стало максимальным более чем за год (с февраля 2023 года).

Инвесторы рассчитывают на некоторое ослабление геополитической напряженности, которое переключает их интерес на более рискованные активы, такие как акции.

"Поскольку очевидно, что Иран и Израиль на данный момент воздерживаются от любой дальнейшей прямой конфронтации, золото и серебро не могут бросить вызов" растущей привлекательности облигаций, доходность которых растет, заявил директор по исследованиям BullionVault Адриан Эш. "Базовая цена на золото остается высокой, чему способствует ужасный геополитический хаос на Ближнем Востоке", но скачок выше 2 430 долларов за унцию в пятницу произошел из-за активной спекулятивной торговли, отметил он.

Майские контракты на серебро в понедельник снизились в цене на 5,5% - до 27,25 доллара за унцию. Это максимальное дневное падение с июня 2021 года. Нынешний уровень цен является самым низким с 3 апреля.

С начала текущего года золото подорожало на 13,3%, серебро - на 13,1%.

"Ни Израиль, ни Иран "не заинтересованы в настоящей войне", полагает старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос. "То же касается и США, которые пытаются разрядить напряженность за кулисами. Следовательно, инвесторы возвращаются к более рискованным сделкам", - добавил он.

По прогнозу эксперта, цены на золото могут пробить вниз уровень 2 300 долларов за унцию и, возможно, даже 2 200 долларов за унцию.

В ходе торгов во вторник котировки контрактов на золото снижаются на 1,3% - до 2 316,4 доллара, серебра - на 1,4%, до 26,88 доллара.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Visa представит новый бесконтактный продукт на летних Олимпийских играх
Visa представит новый бесконтактный продукт на летних Олимпийских играх
23 апреля 2024 г. 11:43
Директор департамента ЦБА получил назначение в ASK 
Директор департамента ЦБА получил назначение в ASK 
23 апреля 2024 г. 11:42
Принят новый стратегический план фондовых бирж стран СНГ
Принят новый стратегический план фондовых бирж стран СНГ
23 апреля 2024 г. 10:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2024)
23 апреля 2024 г. 09:24
Состоится собрание акционеров Xalq Həyat Sığorta
Состоится собрание акционеров "Xalq Həyat Sığorta"
23 апреля 2024 г. 09:18
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2024)
23 апреля 2024 г. 09:11
Обсуждены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией
ФотоОбсуждены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кенией
22 апреля 2024 г. 20:47
Госнефтефонд увеличил долю инвестиций в Европу
Госнефтефонд увеличил долю инвестиций в Европу
22 апреля 2024 г. 19:50
Доля доллара США и турецкой лиры в инвестпортфеле ГНФАР уменьшилась
Доля доллара США и турецкой лиры в инвестпортфеле ГНФАР уменьшилась
22 апреля 2024 г. 19:08
НБКО Effektinvest выпустит облигации на 500 тыс. манатов
НБКО Effektinvest выпустит облигации на 500 тыс. манатов
22 апреля 2024 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi