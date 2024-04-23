Котировки золота в понедельник показали максимальное падение за год

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам торгов в понедельник упали на 2,8%, до 2 346,4 доллара за унцию, минимального уровня закрытия с 5 апреля.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам торгов в понедельник упали на 2,8%, до 2 346,4 доллара за унцию, минимального уровня закрытия с 5 апреля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

Дневное снижение цены стало максимальным более чем за год (с февраля 2023 года).

Инвесторы рассчитывают на некоторое ослабление геополитической напряженности, которое переключает их интерес на более рискованные активы, такие как акции.

"Поскольку очевидно, что Иран и Израиль на данный момент воздерживаются от любой дальнейшей прямой конфронтации, золото и серебро не могут бросить вызов" растущей привлекательности облигаций, доходность которых растет, заявил директор по исследованиям BullionVault Адриан Эш. "Базовая цена на золото остается высокой, чему способствует ужасный геополитический хаос на Ближнем Востоке", но скачок выше 2 430 долларов за унцию в пятницу произошел из-за активной спекулятивной торговли, отметил он.

Майские контракты на серебро в понедельник снизились в цене на 5,5% - до 27,25 доллара за унцию. Это максимальное дневное падение с июня 2021 года. Нынешний уровень цен является самым низким с 3 апреля.

С начала текущего года золото подорожало на 13,3%, серебро - на 13,1%.

"Ни Израиль, ни Иран "не заинтересованы в настоящей войне", полагает старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос. "То же касается и США, которые пытаются разрядить напряженность за кулисами. Следовательно, инвесторы возвращаются к более рискованным сделкам", - добавил он.

По прогнозу эксперта, цены на золото могут пробить вниз уровень 2 300 долларов за унцию и, возможно, даже 2 200 долларов за унцию.

В ходе торгов во вторник котировки контрактов на золото снижаются на 1,3% - до 2 316,4 доллара, серебра - на 1,4%, до 26,88 доллара.