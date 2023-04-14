Инвестиции в экономику Азербайджана выросли более чем на 40%

В январе-марте этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 3 млрд 523,1 млн манатов или на 40,3% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 3 млрд 523,1 млн манатов или на 40,3% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 23,8%, в ненефтегазовый сектор - на 51,7%.

В структуре потраченных средств 1 млрд 941,3 млн манатов или 55,1% пришлись на сферу производства продукции, 1 млрд 396,5 млн манатов или 36,9% - на сферу услуг, 185,3 млн манатов или 5,3% - на строительство жилых домов.

Из направленных в основной капитал средств 2 млрд 577,3 млн манатов или 73,2% составили внутренние средства, 2 млрд 517,5 млн манатов или 71,5% средств были потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 45,8%, бюджетных средств - 39%, личных средств населения - 6,4%, прочих средств – 4,7%, банковских кредитов - 4,1%.