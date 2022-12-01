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Информационная система ISB интегрирована в ASAN Login

Информационная система ISB интегрирована в ASAN Login Завершен процесс интеграции личного страхового кабинета, созданного для получения информации об электронных договорах обязательного страхования и страховых случаях, заключенных в информационной системе Бюро обязательного страхования (ISB), с системой ASAN
Финансы
1 декабря 2022 г. 12:24
Информационная система ISB интегрирована в ASAN Login

Завершен процесс интеграции личного страхового кабинета, созданного для получения информации об электронных договорах обязательного страхования и страховых случаях, заключенных в информационной системе Бюро обязательного страхования (ISB), с системой ASAN Login.

Об этом Report сообщили в Бюро.

Сообщается, что граждане, которые уже зарегистрировались в системе ASAN Login по номеру мобильного телефона, смогут войти в личный страховой кабинет.

В результате информационного обмена между системой ASAN Login и информационными системами Бюро, около 3 миллионов граждан смогут отслеживать свою информацию о договорах страхования и страховых случаях в своем личном кабинете.

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Версия на английском языке CIB information system integrated into ASAN Login
Версия на азербайджанском языке İSB-nin informasiya sistemi “ASAN Login”ə inteqrasiya edilib

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