Информационная система ISB интегрирована в ASAN Login

Завершен процесс интеграции личного страхового кабинета, созданного для получения информации об электронных договорах обязательного страхования и страховых случаях, заключенных в информационной системе Бюро обязательного страхования (ISB), с системой ASAN

Завершен процесс интеграции личного страхового кабинета, созданного для получения информации об электронных договорах обязательного страхования и страховых случаях, заключенных в информационной системе Бюро обязательного страхования (ISB), с системой ASAN Login.

Об этом Report сообщили в Бюро.

Сообщается, что граждане, которые уже зарегистрировались в системе ASAN Login по номеру мобильного телефона, смогут войти в личный страховой кабинет.

В результате информационного обмена между системой ASAN Login и информационными системами Бюро, около 3 миллионов граждан смогут отслеживать свою информацию о договорах страхования и страховых случаях в своем личном кабинете.