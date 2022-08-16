Имущество Atabank и Demir Bank выставляется на аукцион

7 сентября ООО "Бакинский аукционный центр" проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО "Atabank" и ОАО "Demir Bank", находящихся в процессе ликвидации.

7 сентября ООО "Бакинский аукционный центр" проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО "Atabank" и ОАО "Demir Bank", находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

По данным, речь идет о принадлежащих Atabank 198 депозитных ячейках и принадлежащем Demir Bank нежилом здании площадью 2 389,8 квадратных метров, расположенном по адресу: город Шеки, улица Сабит Рахмана, 6А, которые оценены в 5 940 манатов и 1 300 000 манатов соответственно.