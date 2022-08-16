О нас

Имущество Atabank и Demir Bank выставляется на аукцион

Имущество Atabank и Demir Bank выставляется на аукцион 7 сентября ООО "Бакинский аукционный центр" проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО "Atabank" и ОАО "Demir Bank", находящихся в процессе ликвидации.
Финансы
16 августа 2022 г. 10:18
Имущество Atabank и Demir Bank выставляется на аукцион

7 сентября ООО "Бакинский аукционный центр" проведет очередные открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО "Atabank" и ОАО "Demir Bank", находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

По данным, речь идет о принадлежащих Atabank 198 депозитных ячейках и принадлежащем Demir Bank нежилом здании площадью 2 389,8 квадратных метров, расположенном по адресу: город Шеки, улица Сабит Рахмана, 6А, которые оценены в 5 940 манатов и 1 300 000 манатов соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Atabank" və "Dəmir Bank"ın əmlakları hərraca çıxarılır

Экслюзивные новости

Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi