IMF может оказать дополнительную экспертную поддержку Азербайджану по структурным реформам

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял делегацию во главе с директором Департамента Среднего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (IMF) Джихадом Азуром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

По информации, на встрече были обсуждены такие вопросы, как макроэкономические процессы в стране, ситуация в финансовом секторе, стабилизация платежного баланса. Э. Рустамов выразил благодарность IMF за поддержку проводимых мероприятий по сохранению макроэкономической стабильности и дальнейшему ускорению экономического развития в Азербайджане.

В свою очередь, Дж. Азур особо подчеркнул значимость азербайджанской экономики для региона. Он отметил, что фонд готов оказать дополнительную экспертную поддержку по структурным реформам с учетом необходимости структурных реформ для Азербайджана.

Стороны также провели обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном, в том числе между ЦБА и IMF.