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Госслужба по вопросам имущества увеличила отчисления в бюджет на 87%

Госслужба по вопросам имущества увеличила отчисления в бюджет на 87% За январь-февраль текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 20,7 млн манатов, что на 86,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
17 марта 2023 г. 16:55
Госслужба по вопросам имущества увеличила отчисления в бюджет на 87%

За январь-февраль текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 20,7 млн манатов, что на 86,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

По информации, 14,8 млн манатов из этой суммы обеспечены за счет приватизации (+2,25 раза), 6,1 млн манатов - за счет аренды (+35,55%).

За отчетный период Государственная служба провела 5 приватизационных аукционов. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 2 акционерных обществ, 1 малое госпредприятие, 83 транспортных средства. По объектам закупок приняты 63 электронных заявки, а для участия в аукционах через программное обеспечение "Электронный аукцион" осуществлено 11 онлайн-подключений.

За минувшие два месяца заключены 439 новых договоров аренды, из которых 134 – по нежилым помещениям, 305 – по земельным участкам.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 87 % artırıb

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