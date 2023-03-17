Госслужба по вопросам имущества увеличила отчисления в бюджет на 87%

За январь-февраль текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 20,7 млн манатов, что на 86,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-февраль текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 20,7 млн манатов, что на 86,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

По информации, 14,8 млн манатов из этой суммы обеспечены за счет приватизации (+2,25 раза), 6,1 млн манатов - за счет аренды (+35,55%).

За отчетный период Государственная служба провела 5 приватизационных аукционов. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 2 акционерных обществ, 1 малое госпредприятие, 83 транспортных средства. По объектам закупок приняты 63 электронных заявки, а для участия в аукционах через программное обеспечение "Электронный аукцион" осуществлено 11 онлайн-подключений.

За минувшие два месяца заключены 439 новых договоров аренды, из которых 134 – по нежилым помещениям, 305 – по земельным участкам.