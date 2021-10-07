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Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта в США

Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта в США Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о том, что конгресс, вероятно, не решит проблему лимитов госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США дефолтом, передает Report со ссылкой на CNN.
Финансы
7 октября 2021 г. 20:43
Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта в США

Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о том, что конгресс, вероятно, не решит проблему лимитов госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США дефолтом, передает Report со ссылкой на CNN.

"Похоже, что конгресс вряд ли до последней минуты будет браться за вопрос о потолке госдолга, и реален риск того, что он не предпримет необходимых действий до наступающего 18 октября дедлайна", - говорится в письме экономистов банка своим клиентам.

Телеканал подчеркивает, что предупреждение было разослано клиентам банка до того, как лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил в среду вечером о том, что во избежание первого в истории дефолта США его партия не будет препятствовать пролонгации лимитов госдолга.

Как предупреждает своих клиентов Goldman Sachs, "утрата полномочий на заимствования представляет реальный риск", но, по оценке экономистов, вероятно, будет краткосрочной.

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