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Годовая инфляция в Азербайджане упала до 10%

Годовая инфляция в Азербайджане упала до 10% Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,2%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - 111,4%, по непродовольственным товарам - 109,5%, по о
Финансы
13 ноября 2023 г. 13:38
Годовая инфляция в Азербайджане упала до 10%

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,2%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - 111,4%, по непродовольственным товарам - 109,5%, по оказанным населению платным услугам - 109,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, в октябре индекс потребительских цен составил 100,4% по сравнению с сентябрем и 103,9% - по сравнению с октябрем 2022 года.

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Версия на английском языке Annual inflation rate in Azerbaijan drops to 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 10 %-ə düşüb

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