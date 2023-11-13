Годовая инфляция в Азербайджане упала до 10%

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,2%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - 111,4%, по непродовольственным товарам - 109,5%, по о

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,2%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - 111,4%, по непродовольственным товарам - 109,5%, по оказанным населению платным услугам - 109,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, в октябре индекс потребительских цен составил 100,4% по сравнению с сентябрем и 103,9% - по сравнению с октябрем 2022 года.