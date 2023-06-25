О нас

ГНФАР в прошлом году понес убыток в размере свыше 5 млрд манатов

ГНФАР в прошлом году понес убыток в размере свыше 5 млрд манатов Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2022 год с чистым убытком в размере 5 млрд 240,044 млн манатов. В 2021 года чистая прибыль фонда составила 1 млрд 556,203 млн манатов.
Финансы
25 июня 2023 г. 10:58
ГНФАР в прошлом году понес убыток в размере свыше 5 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2022 год с чистым убытком в размере 5 млрд 240,044 млн манатов. В 2021 года чистая прибыль фонда составила 1 млрд 556,203 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году процентные доходы ГНФАР, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки, составили 71,445 млн манатов (в 16,5 раза больше, чем годом ранее), убыток по инвестициям в облигации составил 1 млрд 928,619 млн манатов (доходность годом ранее), убыток по инвестициям в акции составил 1 млрд 703,042 млн манатов (доходность годом ранее), доход по инвестициям в золотые слитки составил 87,912 млн манатов (убыток в предыдущем году), прочие операционные доходы - 20,493 млн манатов (на 58,8% больше), операционные расходы - 74,963 млн манатов (на 1% больше).

На 1 января этого года активы ГНФАР составили 84 млрд 109,51 млн манатов, что на 9,4% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства фонда увеличились на 7,3% - до 627,829 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 10,7% - до 83 млрд 481,681 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOFAZ 2022 loss exceeds $3B
Версия на азербайджанском языке ARDNF ötən il 5 milyard manatdan çox zərər edib

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi