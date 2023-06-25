ГНФАР в прошлом году понес убыток в размере свыше 5 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2022 год с чистым убытком в размере 5 млрд 240,044 млн манатов. В 2021 года чистая прибыль фонда составила 1 млрд 556,203 млн манатов.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2022 год с чистым убытком в размере 5 млрд 240,044 млн манатов. В 2021 года чистая прибыль фонда составила 1 млрд 556,203 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году процентные доходы ГНФАР, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки, составили 71,445 млн манатов (в 16,5 раза больше, чем годом ранее), убыток по инвестициям в облигации составил 1 млрд 928,619 млн манатов (доходность годом ранее), убыток по инвестициям в акции составил 1 млрд 703,042 млн манатов (доходность годом ранее), доход по инвестициям в золотые слитки составил 87,912 млн манатов (убыток в предыдущем году), прочие операционные доходы - 20,493 млн манатов (на 58,8% больше), операционные расходы - 74,963 млн манатов (на 1% больше).

На 1 января этого года активы ГНФАР составили 84 млрд 109,51 млн манатов, что на 9,4% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства фонда увеличились на 7,3% - до 627,829 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 10,7% - до 83 млрд 481,681 млн манатов.