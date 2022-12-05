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Глава ЦБ Ирландии ждет повышения ставки ЕЦБ минимум на 50 б.п. в декабре

Глава ЦБ Ирландии ждет повышения ставки ЕЦБ минимум на 50 б.п. в декабре Европейскому центральному банку (ЕЦБ) необходимо поднять процентные ставки в декабре по крайней мере на 50 базисных пунктов.
Финансы
5 декабря 2022 г. 15:21
Глава ЦБ Ирландии ждет повышения ставки ЕЦБ минимум на 50 б.п. в декабре

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) необходимо поднять процентные ставки в декабре по крайней мере на 50 базисных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", так считает член совета управляющих ЕЦБ и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф.

"Чтобы продолжить идти по пути к инфляции в 2%, я считаю, что необходимо поднять ставки как минимум на 50 б.п. на заседании в декабре, - заявил он. - Мы должны быть готовы к тому, что процентные ставки будут оказывать ограничивающее влияние какое-то время. Еще рано говорить о конечном уровне ставок из-за преобладания неопределенного прогноза".

После выхода ноябрьских данных по инфляции в еврозоне, показавших замедление темпов подъема потребительских цен впервые за 1,5 года, руководители европейского ЦБ, включая председателя Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, в своих заявлениях все больше склоняются к замедлению ужесточения монетарной политики.

ЕЦБ в октябре повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%. С июля текущего года ЕЦБ поднял ключевые ставки в общей сложности на 200 б.п.

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