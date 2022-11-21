ЕЦБ продолжит повышать ставки и после декабря

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит поднимать ключевые процентные ставки в следующем году, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к целевому уровню в 2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит поднимать ключевые процентные ставки в следующем году, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к целевому уровню в 2%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Market News член совета управляющих ЕЦБ Филип Лейн. Интервью опубликовано на сайте регулятора.

"Я не думаю, что декабрьское повышение ставки станет последним", - сказал Лейн.

"В декабре мы увеличим ставки, и это приблизит их к нужному уровню, - сказал он, отвечая на вопрос о том, на какую величину могут быть подняты ставки на ближайшем заседании. - Однако единой платформы для рассмотрения их очень большого подъема, например, на 75 базисных пунктов (б.п.), больше нет".

ЕЦБ в октябре повысиинфлял все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку по кредитам по крайней мере до 2% с 1,5% в декабре.

"Ставка по депозитам в 1,5% по-прежнему ниже того уровня, на котором она должна быть. Однако, учитывая кумулятивный эффект уже предпринятых повышений, доводы "за" и "против" дальнейшего повышения меняются. Нам необходимо будет оценить перспективы инфляции на декабрьском заседании, а также учесть тот факт, что сейчас мы уже находимся в другой точке цикла и что влияние денежно-кредитной политики на экономику происходит с задержкой", - сказал Лейн.

На вопрос, сделает ли ЕЦБ паузу в цикле подъема ставки, перед тем как начать сокращение объема активов на балансе, Лейн ответил, что не считает нужным чрезмерно связывать эти моменты между собой.

"Однозначно, нам хотелось бы добиться серьезного прогресса в повышении ставок, прежде чем начать количественное ужесточение, - отметил он. - К декабрю такой прогресс будет достигнут".

С июля 2022 года ЕЦБ поднял ключевые ставки в общей сложности на 200 б.п.