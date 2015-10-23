ГД ратифицировала соглашение с Баку о поощрении и защите инвестиций

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Азербайджана о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Соглашение между правительствами России и Азербайджана о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано 29 сентября 2014 года в Астрахани.

Ратификация соглашения позволит создать необходимую нормативную правовую базу в сфере защиты взаимных инвестиций и разрешения инвестиционных споров.

Согласно соглашению, каждая сторона предоставляет инвесторам друг друга не менее благоприятный режим, чем тот, который предоставляется инвестициям собственных инвесторов или любого третьего государства.

В частности, документом предусматриваются гарантии защиты инвестиций от принудительного изъятия - национализации, экспроприации или иных мер, имеющих аналогичные последствия, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах при соблюдении порядка.

Вступление соглашения в силу обеспечит российским и азербайджанским инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами, считают в правительстве РФ.