ФРС повысила ставку до 1-1,25%

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США по результатам двухдневного заседания сегодня, 14 июня, принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — с 0,75-1% до 1-1,25%.

Как передает Report, это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных агентствами Reuters и Bloomberg.

Ставка называется ставкой по федеральным фондам. По ней американские банки и кредитные союзы предоставляют свои избыточные резервы другим финансовым учреждениям на короткий срок. ФРС снижает ставку по федеральным фондам во время экономических спадов и других периодов более низкого роста, чтобы стимулировать экономику и смягчить последствия ее сокращения. Понижение ставки делает деньги (доллары США) дешевле и обеспечивает приток заемных средств в экономику через кредиты всех видов.