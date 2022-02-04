Фондовый рынок США заметно снизился на негативе от Meta

Фондовый рынок США в ходе торговой сессии четверга существенно просел под тяжестью корпоративного негатива от владельцев крупнейшей в мире соцсети Facebook.

Фондовый рынок США в ходе торговой сессии четверга существенно просел под тяжестью корпоративного негатива от владельцев крупнейшей в мире соцсети Facebook.

Как передает Report, акции компании Meta упали на 26,39% после того, как она объявила о первом в своей истории сокращении клиентской базы.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 3,74% до 13 878,82 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,45% до 35 111,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,44% до 4 477,44 пункта.