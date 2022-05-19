Фондовый рынок США упал на инфляционных страхах

Американский фондовый рынок резко просел на торгах, когда квартальная отчетность крупнейших торговых сетей зримо продемонстрировала последствия рекордной инфляции.

Американский фондовый рынок резко просел на торгах, когда квартальная отчетность крупнейших торговых сетей зримо продемонстрировала последствия рекордной инфляции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 3,57% до 3 1490,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 4,73% до 11 418,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на рекордные с июня 2020 года 4,04% до 3 923,68 пункта.

Акции Target, шестого крупнейшего ритейлера страны, подешевели на 24,93% после того, как компания объявила о двукратном снижении чистой прибыли в связи с ростом себестоимости продаж. Крупнейшая в США розничная торговая сеть Walmart отчиталась о падении чистой прибыли почти на четверть. Ее акции упали на 6,79%.

На настроениях инвесторов также отразились слова главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о готовности к более агрессивной монетарной политике для противодействия инфляции, которая находится на рекордных за 40 лет уровнях.