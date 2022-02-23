Фондовые индексы США снизились на фоне геополитической напряженности

Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии вторника, при этом SP 500 упал на территорию коррекции на фоне эскалации напряженности в Восточной Европе.

Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии вторника, при этом S&P 500 упал на территорию коррекции на фоне эскалации напряженности в Восточной Европе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

S&P 500 закрылся с понижением на 1%, на самом низком уровне более чем за четыре месяцев. Инвесторы оценивают последствия европейских санкций против России, которая ввела войска в две отделившиеся области Украины.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 482,57 пункта, или 1,4%, до 33 596,61 пункта. Nasdaq Composite упал на 166,55 пункта, или 1,2%, до 13 381,52 пункта.