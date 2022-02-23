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Фондовые индексы США снизились на фоне геополитической напряженности

Фондовые индексы США снизились на фоне геополитической напряженности Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии вторника, при этом SP 500 упал на территорию коррекции на фоне эскалации напряженности в Восточной Европе.
Финансы
23 февраля 2022 г. 05:41
Фондовые индексы США снизились на фоне геополитической напряженности

Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии вторника, при этом S&P 500 упал на территорию коррекции на фоне эскалации напряженности в Восточной Европе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

S&P 500 закрылся с понижением на 1%, на самом низком уровне более чем за четыре месяцев. Инвесторы оценивают последствия европейских санкций против России, которая ввела войска в две отделившиеся области Украины.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 482,57 пункта, или 1,4%, до 33 596,61 пункта. Nasdaq Composite упал на 166,55 пункта, или 1,2%, до 13 381,52 пункта.

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