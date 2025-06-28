Фонд поддержки азербайджанской диаспоры обнародовал финансовое положение

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры завершил 2024 год с убытком в размере 2 тыс. манатов, а 2023 год - с прибылью в 325 тыс. манатов.

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры завершил 2024 год с убытком в размере 2 тыс. манатов, в то время как в 2023 году прибыль фонда составила 325 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы фонда составили 1,199 млн манатов (на 49,9% меньше, чем в предыдущем году), а расходы - 1,201 млн манатов (-41,9%).

На 1 января текущего года активы фонда составили 3,895 млн манатов, что на 0,1% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства фонда сократились на 100%, а балансовый капитал - на 0,1% - до 3,895 млн манатов.

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры создан указом президента Ильхама Алиева от 6 июля 2018 года. Его уставный капитал составляет 500 тыс. манатов.