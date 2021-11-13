Fitch: Бюджетные буферные резервы Азербайджана в среднесрочной перспективе будут усилены

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует профицит государственного бюджета Азербайджана в размере 4,9% ВВП в 2021 году после прошлогоднего дефицита в размере 6,5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует профицит государственного бюджета Азербайджана в размере 4,9% ВВП в 2021 году после прошлогоднего дефицита в размере 6,5%.

Как передает Report со ссылкой на сообщении агентства, ускорение выполнения капитальных вложений к концу года приведет к снижению профицита годового бюджета по сравнению с показателем за 9 месяцев 21 года (в размере 5,4% ВВП).

"Значительное улучшение сальдо бюджета в этом году было обусловлено более высокими ценами на нефть, сильными налоговыми поступлениями (на 12% г / г за 9 месяцев 2021 года) на фоне восстановления экономики и улучшения соблюдения нормативных требований, а также отмены мер поддержки пандемии.

Мы прогнозируем, что профицит расширенного правительства [сводного бюджета] сократится до 1,1% ВВП в 2022 году и вернется к дефициту в 1% в 2023 году. Это в значительной степени отражает более низкую цену на нефть и более быстрое выполнение расходов на инфраструктуру в связи с восстановлением освобожденных от оккупации территорий (до в среднем 2,5% ВВП). Это [сальдо сводного бюджета] все же выгодно отличается от медианного дефицита «BB» в 4% и 3,5% соответственно", - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что правительство планирует ввести пересмотренное бюджетное правило в 2022 году, включающее ежегодное сокращение первичного сальдо, не связанного с нефтью, и целевой показатель долга, последовательное выполнение которого поможет укрепить бюджетные буферные резервы в среднесрочной перспективе.