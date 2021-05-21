Еврокомиссия оштрафовала три инвестбанка за сговор

Этими банками являются японский Nomura Holdings, швейцарский UBS и итальянский UniCredit

Европейская комиссия оштрафовала три инвестиционных банка на 371 млн евро за картельный сговор при торговле европейскими гособлигациями на первичном и вторичном рынках в период с 2007 года по 2011 год.

Как передает report со ссылкой на The Wall Street Journal, этими банками являются японский Nomura Holdings, швейцарский UBS и итальянский UniCredit.

Британский NatWest Group Plc избежал штрафа, поскольку сообщил Еврокомиссии о наличии сговора.

Американский Bank of America Corp. и французский Natixis также не были оштрафованы, поскольку их действия вышли за рамки срока давности.

Германский Portigon AG (ранее назывался WestLB) получил нулевой штраф в связи с отсутствием оборота за последний финансовый год, который использовался для расчета штрафов.

В Еврокомиссии отмечают, что трейдеры инвестбанков обменивались важными данными, в том числе, о клиентских заявках, перед аукционами по размещению государственных облигаций. Обмен информацией, происходивший через чат-румы терминалов Bloomberg, продолжался в том числе, после глобального финансового кризиса, когда многие банки получили помощь от государств.

Крупнейший штраф – на 172 млн евро – выплатит UBS. Банк сообщил, что это сократит его финансовый результат во втором квартале на 100 млн долларов США. Ранее он уже создал резервы на эти цели, которые смогут покрыть часть штрафа. Nomura выплатит штраф в размере 130 млн евро, UniCredit – 69 млн евро.