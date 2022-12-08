Евро исключили из валютной корзины Беларуси

Нацбанк Беларуси исключил евро из валютной корзины.

Нацбанк Беларуси исключил евро из валютной корзины.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Беларуси, об этом сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в последнее время торговые партнеры Беларуси ведут расчеты в основном в нацвалютах. А за счет увеличения товарооборота со странами евразийской "пятерки", прежде всего с Россией, а также Китаем, на первый план выходят российский рубль и китайский юань.

"При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились", - сказано в сообщении регулятора.

В этих условиях, подчеркивают в пресс-службе, на валютной бирже увеличилось количество сделок с российским рублем. Одновременно с этим удельный вес операций с европейской валютой был сокращен.

Поэтому Нацбанк исключает евро из состава валютной корзины с 12 декабря. Структура корзины в свою очередь будет выглядеть так: для российского рубля - 60%, доллара США - 30%, юаня - 10%.